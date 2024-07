Nach 20 Jahren: TV-Sender nimmt Erotiksendung aus dem Programm

Schluss mit den Softporno-Filmchen auf Sport1! Wie der Sender mit Sitz in Ismaning bei München mitteilte, wird das Nachtprogramm neu gestaltet.

Zahlreiche neue Doku-Formate sollen gezeigt werden. Wie das Medienmagazin „DWDL“ berichtet, fallen dafür die als „Sport Clips“ bezeichneten Erotik-Filme weg. 20 Jahre lang wurden die Clips in den Nachtstunden ausgestrahlt.

Jetzt sollen Dokumentationen unter anderem über den Arbeitsalltag der Highway-Polizei in Neuseeland gezeigt werden. Außerdem verspricht Sport1 „die größte Premiere der neuen TV-Saison“: „Exatlon“ ist international schon ein Erfolg und soll im Herbst das erste Mal auf dem Sender gezeigt werden. In der Reality-Show treten zwei Teams in sportlichen Wettbewerben gegeneinander an. (mp)