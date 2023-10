Kronprinzessin (17) ist jetzt Soldatin – und leistet Fahneneid

Prinzessin und Soldatin zugleich: Die spanische Kronprinzessin Leonor hat gut sieben Wochen nach Beginn ihrer militärischen Ausbildung den Fahneneid geleistet. Auch das Königspaar war bei der Zeremonie in der Militärakademie in Saragossa dabei.

Bei der Zeremonie in der Militärakademie in Saragossa wurde die 17-Jährige am Samstag zusammen mit mehr als 400 weiteren Soldatinnen und Soldaten vereidigt. Als die Kronprinzessin in Galauniform als erste die spanische Fahne küsste, zeigte sich Mutter Letizia sehr bewegt, wie die Kameras des Fernsehsenders RTVE zeigten. Zuvor waren die Rekruten von Leonors Vater, König Felipe VI., begrüßt worden.

Kronprinzessin Leonor hat dreijährige Militärausbildung begonnen

Leonor hatte ihre militärische Ausbildung in Saragossa am 17. August begonnen. Nach Angaben des spanischen Verteidigungsministeriums soll sie bis 2026 in allen drei Waffengattungen (Heer, Marine und Luftwaffe) ausgebildet werden. Die Kronprinzessin werde auf den ihr zustehenden Monatssold von 400 Euro verzichten, hieß es.

Leonor wird am 31. Oktober volljährig. Sie hatte die Königsresidenz Palacio de la Zarzuela nordwestlich von Madrid bereits im Spätsommer 2021 verlassen, um nach Wales zu gehen. Dort hatte sie im UWC Atlantic College an der südwalisischen Küste unweit von Cardiff ihre Schulausbildung fortgesetzt und im Sommer abgeschlossen.

Das könnte Sie auch interessieren: Sylvie Meis soll sich einen Millionär geangelt haben

Eine Militärausbildung in Spaniens Königshaus ist nicht zuletzt deshalb üblich, weil der König oder die Königin zugleich das Oberkommando des Militärs innehat. Auch König Felipe absolvierte zwischen 1985 und 1988 eine dreijährige militärische Ausbildung. (dpa/mp)