So groß wie eine Avocado! Riesiger Rohdiamant gefunden

So groß wie eine Avocado und mehr als 2000 Karat schwer: Wieder hat der kanadische Minenbetreiber Lucara einen massiven Diamanten entdeckt. Es könnte sich um den zweitgrößten Rohdiamanten der Welt handeln.

Er ist so groß wie eine Avocado und gilt als einer der größten Diamanten der Welt: In einer Mine in Botsuana ist ein enormer Rohdiamant gefunden worden. Das kanadische Bergbauunternehmen Lucara Diamond Corp, in dessen nordöstlicher Karowe-Mine der Edelstein entdeckt wurde, gab sein Gewicht mit 2492 Karat an.

Rohdiamant ist „von hoher Qualität“

Über die Qualität und den Wert des Diamanten machte die Firma noch keine Angaben. Lucara-CEO William Lamb beschrieb den Stein jedoch als „einen der größten Rohdiamanten, die jemals ausgegraben wurden“, sowie „von hoher Qualität“.

Der Binnenstaat im südlichen Afrika gehört zu den weltweit größten Diamantenproduzenten. Mitte 2021 hatte Lucara in Botsuana bereits einen 1174,76 Karat Rohdiamanten gefunden, ebenfalls in der Karowe-Mine, der bislang als der drittgrößte Diamant der Welt galt.

Der größte bislang dokumentierte Diamant war 1905 im südafrikanischen Cullinan in der Nähe der Hauptstadt Pretoria gefunden worden. Der 3106 Karat schwere Stein wurde zerteilt und gehört seither zu den britischen Kronjuwelen. (dpa/mp)