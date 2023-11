So entstand die berühmte „Wetten, dass..?“-Melodie

Am Samstag ertönt sie wieder: Die Titelmelodie zur ZDF-Show „Wetten, dass..?“, welche ähnlich bekannt sein dürfte wie die der „Tatort“-Reihe. Ein Sound mit Wiedererkennungseffekt. Genau genommen sind es aber verschiedene Melodien, die das Publikum im Laufe der Jahrzehnte begleitet haben.

Die aktuelle Titelmusik, die auch am kommenden Samstag beim Abschied von Moderator Thomas Gottschalk zu hören sein wird, wurde „komponiert beziehungsweise arrangiert von Mike Batt, Curt Cress und Chris Weller“, wie eine ZDF-Sprecherin mitteilte.

„Wetten, dass…?“-Titelmelodie wechselte über die Jahre

Der britische Komponist Mike Batt hat nicht weniger als Welthits wie „Bright Eyes“ von Art Garfunkel oder „Nine Million Bicycles“ von Katie Melua geschrieben. Curt Cress ist Schlagzeuger und Komponist. Er hat nicht nur an der aktuellen „Wetten, dass..?“-Melodie mitgearbeitet, sondern auch beim „Tatort“-Titel Schlagzeug spielen dürfen, wie er nun sagte.

An so bekannten TV-Melodien mitgemacht zu haben, mache Spaß, sagte Cress und stellte klar, die „Wetten, dass..?“-Titelmelodien „aus früherer Zeit haben nichts mit mir zu tun“.

Ursprüngliche Melodie wurde von Grammy-Komponist produziert

Den musikalischen Anfang bei „Wetten, dass..?“ machten zwei andere Künstler: der Musiker Barry Trop und Filmmusik-Komponist Harold Faltermeyer. Der Grammy-dekorierte Macher von Hollywood-Sound („Top Gun“) sagte: „Ich habe das Stück produziert, geschrieben hat es aber Barry Trop. Er war Trompeter von Udo Jürgens‘ langjähriger Begleitformation, der Pepe Lienhard Band.“ Und weiter: „Trop und ich haben der Produktionsleitung den Titel vorgespielt – und die war sofort begeistert.“

Thomas Gottschalk will am Samstag (20.15 Uhr) zum letzten Mal die ZDF-Show „Wetten, dass..?“ moderieren. Der Showmaster erwartet in Offenburg unter anderem Weltstar Cher, die britische Band Take That, die Schauspieler Matthias Schweighöfer und Jan Josef Liefers sowie die Ex-Sportler Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović. Ein „Atemlos“-Duett wollen Helene Fischer und Shirin David performen. (dpa/mp)