Skifahrer stirbt durch Lawine in den Alpen

Am Sonntag ist ein 30-jähriger Skifahrer in den französischen Alpen durch eine Lawine ums Leben gekommen. Es ist bereits der fünfte Tote innerhalb von wenigen Tagen.

Wie die Rettungskräfte in der Gemeinde Modane im Département Savoyen mitteilten, war der 30-jährige Mann in Bessans mit einem Begleiter außerhalb der Piste unterwegs, als er in 2900 Metern Höhe von einer Lawine erfasst wurde.

Skifahrer stirbt durch Lawine in französischen Alpen

Am Mittwoch waren im Skigebiet Val-Cenis im Département Savoyen bereits vier Norweger durch eine Lawine getötet worden. Auch sie waren abseits der Piste unterwegs gewesen. (dpa/mp)