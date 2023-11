Textilfabrik in Flammen – sieben Menschen sterben

Bei einem Feuer in einer Textilfabrik im Osten Chinas sind sieben Menschen ums Leben gekommen. Den chinesischen Behörden zufolge ist die Brandgefahr in der fraglichen Region zurzeit besonders hoch.

Der Brand sei am Montagabend (Ortszeit) etwa 150 Kilometer westlich von Shanghai im Komplex eines Herstellers für Ziergarn in der Millionenstadt Wuxi ausgebrochen, teilten die Behörden am Dienstag mit. Weitere Menschen wurden demnach nicht verletzt. Helfer fanden die Opfer, nachdem die Flammen gelöscht worden waren. Die Ermittlungen zur Brandursache liefen, hieß es.

Provinz Jiangsu: Tote nach Feuer in Textilfabrik

Chinesische Staatsmedien verbreiteten Videos, auf denen zu sehen ist, wie ein Gebäude in der Dunkelheit vollständig in Flammen steht. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 800 Menschen und gilt als großer Hersteller in der Region, der seine Produkte im In- und Ausland verkauft.

Das könnte Sie auch interessieren: Feuer in Bürogebäude: Mindestens 25 Tote

Chinas Notfallbehörde mahnte unter Verweis auf das tödliche Feuer, dass die Brandgefahr wegen des trockenen Winterwetters besonders hoch sei und Firmen insbesondere dort Sicherheitsregeln beachten sollten, wo brennbare Materialien gelagert werden. (dpa/mp)