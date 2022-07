Sie sind nicht zu stoppen: Algen-Invasion an Europas Urlaubsstränden

Sie sind grün oder braun, schleimig, breiten sich hemmungslos aus machen den Strandurlaub nicht schöner: An Portugals, Spaniens und Frankreichs Stränden wuchern hässliche Algen.

Macroalga Rugulopteryx Okamurae heißt der dreist wuchernde Eindringling, der eigentlich aus Asien stammt und Spaniens Strände, die portugiesische West-Algarve und auch die Azoren bewuchert. Die Dinger sind nicht giftig, aber extrem invasiv, sie gefährden die Biodiversität und bedrohen die Fischer – weil sie die Netze belegen und damit den Fischfang massiv behindern. Obendrein sind die Algen geschmacklich für Mensch und Tier absolut ungenießbar.

Algen aus Asien an den Stränden der Algarve

Wie die als „invasive Art“ klassifizierten Wasser-Gewächse ins Mittelmeer gelangt sind? Sie haben sich wohl an Schiffsrümpfen festgesetzt – oder waren im Ballastwasser, das an Bord von Schiffen zur Stabilisierung verwendet wird, bevor es bei der Ankunft in einem Hafen abgelassen wird.

Umweltschützer José Nuno Pereira erklärte gegenüber Euronews: „Die Alge hat den Küstenlebensraum auf den Azoren tiefgreifend verändert, in den Gebieten, in denen sie sich bereits etabliert hat. In nur zwei Jahren gelang es ihr, die dominierende Art der Zone zu werden.“ Eine Lösung für das Problem gibt es bisher nicht. Aber immerhin: gefährlich oder giftig sind die Algen nicht.

Auch an der bretonischen Küste wuchern gewaltige Algenteppiche – dort machen Grünalgen, die sich am Strand zersetzen und so schädliche Gase freisetzen sowohl den Bewohnern als auch Touristen das Leben schwer. Viele Strände sind gesperrt. Auslöser für das exzessive Wachstum: Klimatische Veränderungen und eine hohe Nitratbelastung des Wassers – durch die Landwirtschaft.