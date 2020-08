Sie drohten zu ertrinken: Fährenkapitän rettet zwei Kinder aus dem Rhein

Duisburg -

Rettung in letzter Sekunde: Der Kapitän einer Rheinfähre hat bei Rheinberg in Nordrhein-Westfalen zwei abgetriebene Kinder aus dem Wasser gerettet. Der vierjährige Junge und das zwölfjährige Mädchen waren in die gefährliche Strömung des Rheins geraten.



Der Kapitän steuerte sein Schiff am Donnerstagnachmittag in die Nähe der beiden Kinder, die im Fluss in Rheinberg bei Duisburg schwammen und um ihre Leben kämpften.



Er ließ die Fährrampe vorsichtig herunter, zwei Passagiere zogen die Kinder an Bord, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Mädchen wollte ihrem kleinen Cousin helfen – dann geriet sie selbst in Gefahr

Nach Angaben der Beamten hatte die Zwölfjährige versucht, ihren vierjährigen Cousin, der von der Strömung des Flusses erfasst wurde, zu helfen. Sie schwamm ihm hinterher und hielt seinen Kopf über Wasser.



Dadurch befand sie sich ebenfalls in Lebensgefahr. Nach der Rettung untersuchten Einsatzkräfte die beiden Kinder – sie hatten keine Verletzungen und konnten ihren Eltern übergeben werden. Die Polizei warnte vor dem Baden im Rhein. Dessen Strömungen seien mit bloßen Augen nicht zu erkennen. (dpa/alp)