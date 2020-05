Sexismus-Vorwürfe: Philipp Plein sorgt mit Werbespot mit GNTM-Gewinnerin für Wirbel

Ein schwarzer, schnittiger Schlitten, ein leichtbekleidetes Model, das sich lasziv auf dem Auto räkelt, davor Modedesigner Philipp Plein in Rapper-Manier umgeben von dem Spiel der Elemente Feuer und Wasser. Der Werbespot für sein neues Parfum „No Limits" mit GNTM-Gewinnerin Jacky sorgte im Netz bereits für einigen Ärger. Der Vorwurf: Er sei sexistisch und nicht mehr zeitgemäß. Jacky löschte daraufhin ihren ersten Post des Videos und ersetzte diesen durch einen neuen Ausschnitt – zusammen mit einem Statement.

Bereits einen Tag nach ihrem Sieg bei „Germany's Next Topmodel" war Siegerin Jacky den Werbespot bei Shooting für das Parfum von Philipp Plein dabei – Teil der Plein-Werbung zu sein gehörte zur Siegerprämie. In ihrem Statement erklärt das Model: „Auf ein Neues durfte ich in eine Rolle schlüpfen und zeigen, dass ich einige Facetten habe. Darum geht es in dem Business: Unterschiedliche Facetten zeigen, in Rollen schlüpfen und sich dabei selbst immer treu bleiben!"

Philpp Plein: Ärger nach Werbespot mit Jacky

Für sie sei der Dreh des Werbespots eine „weitere positive Erfahrung gewesen". Auf den Designer Plein lässt das Model nichts kommen: „Philipp gab mir viele wichtige Tipps mit auf meinen Lebensweg und die Zusammenarbeit hat sehr viel Spaß gemacht! Das ganze Team hat sehr auf mein Wohlbefinden geachtet."

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Razzia –187-Rapper Maxwell vor Gericht! Vorwurf: Drogen und Waffen

Doch trotz ihrer Stellungnahme reißt die Kritik an der Parfum-Werbung nicht ab, sie sei „sexistisch" und „plump". Vor allem die Szene, in der Jacky ihre Beine spreizt, sorgt für Empörung.



Ein Follower nimmt auch Heidi Klum mit in die Verantwortung: „Was denkt sich Heidi dabei. Sie liegt halb nackt auf dem Auto, räkelt sich und er steht wie ein Vollproll davor und im Hintergrund läuft ein aggressiver Song" – ein solches Video, das von veralteten Rollenklischees lebt, passt nicht ins Jahr 2020, so ist bei vielen der Konsens.

GNTM-Gewinnerin Jacky: Kritik an Parfumwerbung

Doch hatte sie als Gewinnerin der Show, die Möglichkeit, einen solchen Dreh abzulehnen? Vorausgesetzt, Jacky sieht das Video selbst als sexistisch an. Ein anderer Instagram-User überlegt: „Wirkt irgendwie wie ein erzwungener Post, nachdem Plein vollkommen verständliche Kritik für dieses sexistische Behind-the-scene Video bekommen hat".

Video: GNTM – Simone Kowalski im Playboy

Doch viele ihrer und auch seiner Fans finden die Kritik übertrieben. Sie haben an dem Video nichts auszusetzen, es gefällt ihnen sogar: „Einfach nur MEGA!", „Was für ein cooles Shooting" oder „Ich liebe es, wie du auch immer 'andere Seiten' präsentieren kannst" kommentieren ihre Follower unter Jackys Beitrag.



Jacky gewann die 15. Staffel von „Germany's next Topmodel". pa/obs ProSieben/Richard Hübner Foto:

Pleins Fans sind von dem Spot ebenfalls begeistert, einige erklären, dass sie das Parfum bereits bestellt haben. Dass das Parfum in dem Spot eher eine untergeordnete Rolle spielt, scheint hier niemanden zu stören.