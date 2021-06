Sehr zielgenau: Bagger-Fahrer mit süßer Aktion – Kinder sind begeistert

Köln –

„Kleine Dinge können so viel bedeuten“, steht auf englischer Sprache unter dem Twitter-Video, welches Basketball-Profi Rex Chapman (52) auf Twitter teilte. Das Video zeigt eine süße Geste von einem Bagger-Fahrer an zwei kleine Kinder.

Gerade während der Corona-Pandemie, werden kleine Gesten und Aufmerksamkeiten immer bedeutsamer. In einer solchen Krise zählen die kleinen Dinge, die unsere Mitmenschen zum Lächeln bringen und während dieser düsteren Zeit ein bisschen Licht in unsere Welt bringen.

Bagger-Fahrer zaubert Kindern mit einer kleinen Geste ein Lächeln ins Gesicht

Das zeigt auch das Video von Rex Chapman auf Twitter. Hier ist zu sehen, wie zwei Kinder am Rande einer Baustelle stehen und mit großen Augen den Bagger bei seiner Arbeit beobachten. Vor ihnen stehen zwei kleine Spielzeug-Lastwagen aus Plastik.

Hier lesen Sie mehr: C&A, Karstadt, Runners Point – Welche Läden sterben noch? Experten mit düsterer Prognose

Als der große Bagger an den Kindern vorbei fährt, zappeln die beiden Sprösslinge nur so am Straßenrand herum und zeigen erwartungsvoll auf ihre Spielzeuglaster. Schließlich dreht sich der Bagger in die Richtung der Spielzeugwagen und befüllt diese tatsächlich mit dem echten Baustellen-Sand.

Die beiden Kindern freuen sich riesig, im Video hört man nur ein staunendes „Yeah!“ und die Kids strecken ihre Hände freudig Richtung der Bagger-Schaufel.

Rex Chapman teilt Video auf Twitter

Unter das Video schreibt Chapman „Humanity“ (übersetzt: „Menschheit“), versehen mit einem roten Herz und einem Weltkugel-Emoji. Genau für diese herzerwärmenden Inhalte habe er einen Twitter-Account, so der US-amerikanische Basketball-Profi.

Das Video berührte nicht nur Chapman, sondern auch andere Twitter-User. Der Clip erhielt fast vier Millionen Aufrufe. (lg)