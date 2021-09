Sechsjähriges Mädchen ertrinkt bei Tretboot-Unfall

Tragödie beim Ausflug: Bei einem Unfall mit einem Tretboot ist in Österreich ein sechsjähriges Mädchen ertrunken. Wie die Polizei am Samstag berichtete, war das Kind am Freitag mit den Eltern und der achtjährigen Schwester auf dem Fluss Mur bei Graz unterwegs, als das Tretboot vermutlich aufgrund eines Lecks plötzlich unterging.

Der Vater versuchte, beide Mädchen ans Ufer zu bringen, konnte aber nur die Achtjährige retten, die von einer Passantin reanimiert wurde. Das kleinere Mädchen ging unter.

Es konnte von Tauchern nur noch tot geborgen werden. Die 30 Jahre alte Mutter der Familie konnte sich selbst in Sicherheit bringen. (dpa)