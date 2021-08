Schweres Unglück in Arizona: Zug entgleist auf Brücke und geht in Flammen auf

Tempe –

Schwere Rauchwolken verdunkeln den Himmel, die Zerstörung ist enorm: Auf einer Brücke im US-Bundesstaat Arizona ist nach Medienberichten ein Zug entgleist und in Brand geraten.

„Die Polizei und die Feuerwehr der Stadt Tempe sind am Schauplatz einer Zugentgleisung und eines Großbrandes über dem Tempe Town Lake“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das Unglück habe dazu geführt, dass ein Teil der Brücke über dem See eingestürzt sei, berichtete der örtliche Sender ABC 15 unter Berufung auf einen Sprecher der Feuerwehr.

In sozialen Netzwerken und örtlichen Medien waren dramatische Bilder des brennenden Zuges mit dichten schwarzen Rußwolken zu sehen. Einzelheiten zu Verletzten oder zum Ausmaß der Schäden gab es zunächst nicht. Die Polizei sperrte mehrere Straßen und rief dazu auf, die Gegend zu meiden. (dpa)