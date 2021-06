Schwer verletzt und eingeklemmt: Whatsapp-Funktion rettet Autofahrer wohl das Leben

Wollin –

Oft gibt es Zeugen, doch bei diesem Unfall war niemand zugegen: Ein schwer verletzter Mann musste am Freitagabend in Brandenburg stundenlang auf seine Rettung warten. Er war an einer unbeleuchteten Stelle mit seinem Auto gegen einen Baum gerast. Der Wagen wurde bei dem Aufprall völlig zerstört, er selbst eingeklemmt – sein Handy rettete ihm wohl das Leben.

Beinahe hätte er nicht überlebt: Der 32-Jährige war nach dem Horror-Crash am Verbluten, doch konnte womöglich in letzterMinute von seiner Freundin gerettet werden – durch eine Funktion des Messengerdienstes Whatsapp, wie die „Märkische Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Brandenburg: Mann rast mit Auto gegen Baum – keine Zeugen

Das Paar war in verschiedenen Autos unterwegs nach Berlin. Als die Frau dort ankam, wunderte sie sich, dass ihr Partner nicht auftauchte. Dann checkte sie die Livestandort-Funktion der App, die beide während der Fahrt aktiviert hatten. So konnte sie ihren Partner an seinem Unfallort ausmachen und zurück zu dem Ort zwischen Wollin und Brandenburg fahren. Nach einigem Suchen fand sie dort den völlig zerstörten Mercedes und im Autowrack ihren schwerverletzten Partner.

Sie alarmierte umgehend den Rettungsdienst, der den 32-Jährigen bergen konnte. Laut der Retter sei er „massiv eingeklemmt“ gewesen, es dauerte eine Weile, bis sie ihn aus dem Fahrzeug befreien konnten. Er kam lebend, doch in kritischem Zustand in ein Krankenhaus.

Ein Polizist sagte der „MAZ“, es handle sich bei dem Vorfall um einen „nicht alltäglichen Unfall“ für sie, da es normalerweise Zeugen gebe, „aber diesmal war das unbeleuchtete Fahrzeug im Wald nicht zu sehen“. Unklar ist derzeit noch, warum der Mann gegen den Baum krachte. (vd)