300 Menschen an Bord: Fähre brennt vor der Küste Schwedens

Vor der schwedischen Küste ist am Montag eine Autofähre in Brand geraten. Die „Stena Scandica“ befindet sich den Angaben der Behörden vor Ort zufolge nahe der kleinen schwedischen Insel Gotska Sandön bei Gotland. 300 Menschen seien an Bord.

Nach Angaben eines Sprechers der schwedischen Schifffahrtsbehörde wurden drei Hubschrauber und sieben Schiffe vor Ort geschickt und es wurde mit der Evakuierung der Fähre begonnen. Unter anderem hat die Gotland-Fähre gewendet und ist auf dem Weg, um die „Stena Scandica“ notfalls zu retten.

Eine Sprecherin der schwedischen Seerettungszentrale sagte der Nachrichtenagentur TT, es gebe keine Meldungen über Verletzte. Der Brand soll in einem Kühlcontainer auf dem Autodeck ausgebrochen sein. Es gebe Rauch, aber keine offenen Flammen. Inzwischen sei der Brand unter Kontrolle. (dpa/afp/mp)