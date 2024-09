Schüsse vor israelischem Generalkonsulat – am Jahrestag des Olympia-Attentats

Großeinsatz der Polizei in der Münchner Innenstadt: Vor einem Dokumentationszentrum für NS-Verbrechen in der Nähe des israelischen Generalkonsulats sind zahlreiche Schüsse gefallen. Ein Tatverdächtiger wurde von Polizeikräften angeschossen und festgenommen. Er soll mit einem Gewehr auf Polizisten geschossen haben, die vor dem Zentrum Wache standen. Der heutige 5. September ist der 52. Jahrestag des Olympia-Attentats von 1972 in der bayerischen Landeshauptstadt.

Zahlreiche Polizisten sind in der Münchner Innenstadt in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums und des Israelischen Generalkonsulats im Einsatz. Die Polizei forderte auf X dazu auf, den Bereich der Briennerstraße und des Karolinenplatzes „großräumig zu meiden“, um die Einsatzkräfte nicht zu behindern. Auch ein Hubschrauber sei im Einsatz, um „aus der Luft einen besseren Überblick über die aktuelle Lage“ zu bekommen.

Das NS-Dokumentationszentrum in München, nahe dem israelischen Generalkonsulat. Imago/Imagebroker/Werner Dieterich Das NS-Dokumentationszentrum in München, nahe dem israelischen Generalkonsulat.

Die Polizei bittet, von Spekulationen in den sozialen Medien Abstand zu nehmen. Die ersten gesicherten Erkenntnisse seien, dass im Bereich Karolinenplatz „zu Schussabgaben durch polizeiliche Einsatzkräfte auf eine verdächtige Person“ gekommen sei, „die Person wurde hierbei getroffen“. Der Bereich bleibe großräumig abgesperrt, es gebe aber derzeit keine Hinweise auf weitere Verdächtige.

Zahlreiche Polizisten sind in der Münchner Innenstadt in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums und des Israelischen Generalkonsulats im Einsatz. Simon Sachseder/dpa Zahlreiche Polizisten sind in der Münchner Innenstadt in der Nähe des NS-Dokumentationszentrums und des Israelischen Generalkonsulats im Einsatz.

Wie die Polizei auf X schreibt, hätten Polizeikräfte „eine Person gesehen, die augenscheinlich eine Schusswaffe trug. Die Einsatzkräfte setzten die Dienstwaffen ein, die Person wurde getroffen und verletzt.“

Bei der Waffe des Verdächtigen soll es sich um eine „Langwaffe“, also ein Gewehr oder eine Maschinenpistole, gehandelt haben, berichtet „Bild“. Damit sei der Mann vor dem NS-Dokumentationszentrum vorgefahren und habe auf Polizisten, die vor dem Gebäude postiert waren, geschossen. Die Beamten hätten daraufhin das Feuer erwidert.

Schüsse in München nahe NS-Dokumentationszentrum

Der Journalist Ronen Steinke schreibt auf X: „Schüsse vor dem israelischen Generalkonsulat in München. Das NS-Dokuzentrum ist direkt nebenan.“ Er postet dazu ein Video, auf dem zahlreiche Schüsse zu hören sind.

Schüsse vor dem israelischen Generalkonsulat in München. Das NS-Dokuzentrum ist direkt nebenan. pic.twitter.com/k1r819o9Rj — Ronen Steinke (@RonenSteinke) September 5, 2024

Ein Anwohner berichtete der „Süddeutschen Zeitung“ von Schüssen und Dutzenden Polizeibeamten vor Ort. „Lauft! Lauft!“ sei zu hören gewesen.

Am 5. September 1972, also vor genau 52 Jahren, verübte die palästinensische Terrororganisation „Schwarzer September“ einen Anschlag auf die israelische Mannschaft bei den 20. Olympischen Sommerspielen in München. Elf der 14 israelischen Olympiateilnehmer wurden ermordet. (mp/dpa)