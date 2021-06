Schüsse aus dem Auto: Zwei Frauen in Österreich getötet – Täter erschießt sich selbst

Villach –

Er töte zwei Frauen. Dann erschoss der Täter sich selbst. Ein Beziehungsdrama hat am Sonnabend ganz Österreich in Atem gehalten.

Am Sonnabendmorgen ist in Drobollach am Faaker See (Gemeinde Villach) eine 56-Jährige auf offener Straße erschossen worden. Die Schüsse wurden laut Ermittlern gegen 8.45 Uhr aus einem weißen Fahrzeug heraus abgegeben.

Bei der ersten Tat verwendete der Täter eine Axt

Es war nicht die einzige Tat: Kurz zuvor war im nahe gelegenen Ort Wernberg eine 62-jährige Frau getötet worden. Bei dieser Tat soll eine Axt verwendet worden sein.

Die Polizei geht davon aus, dass es sich um denselben Täter handelt. Möglicherweise um den Ex-Mann der einen Frau und aktuellen Lebensgefährten der anderen Frau. „Es weist einiges auf eine Beziehungstat hin“, sagte der Sprecher der Polizei Kärnten.

Polizei in Österreich leitet Großfahndung ein

Die Polizei leitete eine landesweite Großfahndung ein, nachdem der Verdächtige mit einem weißen Auto in Richtung Italien geflüchtet sein sollte. Nahe den Grenzübergängen wurden Kontrollpunkte eingerichtet. Auf den Autobahnen wurden die Fahrzeuge über die Kontrollplätze geleitet, auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Die Bevölkerung wurde angewiesen, nicht „Polizei zu spielen“.

Kurze Zeit später meldete die italienische Polizei eine Schießerei in der Grenzstadt Tarvis. Dort sei ein Mann von der Carabinieri aufgehalten worden. Daraufhin habe der Verdächtige das Feuer eröffnet und sich schließlich selbst erschossen. Den Angaben zufolge haben die italienischen Beamten keine Schüsse abgegeben. (ng)