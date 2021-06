Schrecklicher Verdacht: Erzieherin soll Dreijährige in Kita ermordet haben – U-Haft

Viersen –

Nach dem Tod einer Dreijährigen am 21. April in einer Kita in Viersen (NRW) wurde nun eine Erzieherin festgenommen. Sie befindet sich in Untersuchungshaft. Der schreckliche Verdacht: Sie soll das Mädchen ermordet haben.

Zunächst hatte alles nach einem Unfall ausgesehen. Ein Notarzt war in die Kita gerufen worden, weil das Mädchen nicht mehr atmete. Trotz zunächst erfolgreicher Wiederbelebung verstarb die Dreijährige knapp zwei Wochen später in der Klinik.

Dreijährige stirbt in Kita: Erzieherin unter Mordverdacht

Die Obduktion brachte nach einem Anfangsverdacht offenbar Gewissheit: Das Mädchen ist durch Fremdeinwirkung gestorben. Die zuständige Staatsanwaltschaft und Polizei in Mönchengladbach teilten nun mit, dass eine 25-jährige Ex-Erzieherin des Kindes wegen Mordverdachts festgenommen wurde.

Die Frau arbeitet mittlerweile nicht mehr in der städtischen Kita. Ob dies mit dem Tod des Kindes zu tun hat, wurde nicht mitgeteilt.