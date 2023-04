Schock-Fund im Parkhaus: Zwei Tote am Flughafen entdeckt

Ein Mann und eine Frau, tot in einem Parkhaus am Frankfurter Flughafen: In der vergangenen Nacht sind die beiden Leichen entdeckt worden – doch die Details sind noch unklar.

Die beiden Toten wurden gegen 3 Uhr in der Nacht zu Freitag im Parkhaus auf dem Boden liegend gefunden, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Den aktuellen Erkenntnissen nach gehe man davon aus, dass die beiden in einer Beziehung zueinander standen.

Bei dem 47 Jahre alten Mann sei eine Waffe sichergestellt worden. Die Frau war den Angaben zufolge 50 Jahre alt. Die Ermittlungen dauerten an, sagte der Polizeisprecher. (dpa/mp)