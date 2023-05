Junge (8) plötzlich verschwunden: So überlebte er in der Wildnis

Kleiner Junge ganz groß: Ein Achtjähriger hat sich in den USA beim Zelten mit seinen Eltern im Wald verirrt und zwei Tage in der Wildnis des Bundesstaats Michigan überlebt. Dabei wusste er offenbar, worauf es ankommt – und aß gegen den Durst sauberen Schnee.

Retter:innen fanden den kleinen Nante Niemi Anfang der Woche unter einem Baumstamm im Porcupine Mountains Wilderness State Park – zwei Meilen entfernt von dem Zeltplatz, auf dem er zuvor mit seinen Eltern war. Wie seine Mutter dem US-Sender CBS sagte, war Nante das erste Mal beim jährlichen Campingausflug der Familie mit dabei. Der Junge hatte Brennholz gesammelt, war dabei vom Weg abgekommen und hatte die Orientierung verloren, wie die Polizei mitteilte. Mehrere US-Medien berichteten über den Fall, unter anderem „USA Today“ und „CNN“.

In einer großen Rettungsaktion wurde fieberhaft nach dem kleinen Nante gesucht, auch zahlreiche freiwillige Helfer:innen durchkämmten die Wälder des riesigen Nationalparks. Die Suche nach dem Jungen war nicht einfach: Das Gelände des rund 60.000 Hektar großen Parks gilt als schwierig, überall Gewässer und Hügel. So seien auch einige Straßen in der Gegend wegen des Schneefalls noch nicht passierbar gewesen.

Am Montag dann Aufatmen – nach zwei Tagen Hoffen und Bangen. Wie die Polizei mitteilte, hätte Nante sich, um zu überleben, „zum Wärmen mit Ästen und Blättern zugedeckt“. Er hatte nichts zu essen und trinken dabei und habe dann den sauberen Schnee gegessen, um an Flüssigkeit zu kommen. „Er hielt es für das Beste, einfach anzuhalten und abzuwarten“, so die Polizei weiter.

Als der Junge schließlich entdeckt wurde, hätten Retter:innen ihm angeboten, ihn zu tragen. Doch ganz tapfer habe er dann gesagt, dass er selbst gehen wolle. Nante sei nach seiner zweitägigen Robinsonade bei bester Gesundheit gewesen und zu seiner Familie zurückgebracht worden. Wie Nantes Mutter CBS sagte, sei die Hilfsbereitschaft zur Suche nach ihrem Sohn zwischenzeitlich so groß gewesen, dass sie sogar an Freiwillige appellierte, wegzubleiben. Dies hätte die Suche nach Nante noch schwieriger gemacht. (alp)