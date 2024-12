Schnee-Chaos in Bosnien: Zehntausende Haushalte ohne Strom

Winterliches Wetter stürzte Teile des Balkanlands ins Chaos. Bewohner blieben ohne Strom, Schulen schlossen, mancherorts fiel binnen kürzester Zeit ein halber Meter Neuschnee.

Heftige Schneefälle haben in Bosnien-Herzegowina zu massiven Stromausfällen geführt. Am Montagnachmittag seien immer noch 47.000 Haushalte ohne Elektrizität geblieben, teilte der Stromversorger Elektroprivreda BiH auf seiner Webseite mit. In den Morgenstunden hatten sogar 180.000 Haushalte keinen Strom, doch in den meisten Fällen konnte das Unternehmen die Elektrizitätsversorgung wiederherstellen.

Besonders betroffen von den Stromausfällen seien Nord- und Zentralbosnien gewesen, darunter die Städte Zenica, Bihac und Gradacac. Die Schneefälle hatten in der Nacht zum Montag eingesetzt. Allein in Gradacac fielen binnen kürzester Zeit 50 Zentimeter Neuschnee, gab der Wetterdienst BH Meteo bekannt. Im Kanton Una-Sana mit der Hauptstadt Bihac sagten die Behörden den Schulunterricht ab. (dpa/mp)