Schmerzensgeld für Ehebruch: Gerhard Schröder soll Ex seiner Frau 22.000 Euro zahlen

Seoul –

Mächtig Stress für Gerhard Schröder (77) und seine Ehefrau Soyeon Schröder-Kim (53): Ein Gericht in Südkorea hat den Altkanzler dazu verdonnert, 22.000 Euro Entschädigung an den Ex-Mann seiner Frau zu zahlen – weil er dafür verantwortlich sei, dass die Ehe endete. Schmerzensgeld für Ehebruch also.

Laut „The Korea Times“, die unter Berufung berichtet, muss Schröder insgesamt 30 Millionen südkoreanische Won berappen. Ein Gericht in Seoul soll schon vergangenen Donnerstag über den Fall entschieden haben. Der Kläger, der Ex-Mann seiner Frau, hatte dem 77-Jährigen vorgeworfen, für das Scheitern seiner Ehe verantwortlich zu sein. Hintergrund: In Südkorea waren außereheliche Affären noch bis 2015 strafbar, bis heute werden Zivilklagen bei Ehebruch eingereicht.

Soyeon Schröder-Kim: Verantwortung für zerrüttete Ehe liegt bei beiden

In der Klage von Soyeon Schröder-Kims Ex heißt es, Schröder habe die Affäre mit Kim begonnen, als er noch mit ihr verheiratet gewesen war. Als sich das Paar 2017 scheiden ließ, hätten sich die beiden zudem einvernehmlich geeinigt, dass sie die Affäre mit dem heute 77-Jährigen beenden würde. Ursprünglich habe ihr Ex-Mann demnach 100 Won Entschädigung verlangt.

Schröders Frau hatte die Darstellung ihres Ex-Mannes zurückgewiesen. So sei die Ehe schon vor der Affäre mit Schröder zerrüttet gewesen. „Wenn eine Ehe, die wie bei mir in jungen Jahren geschlossen wurde, zerrüttet ist und geschieden werden soll, liegt der Grund dafür nach meiner Meinung bei den beiden Ehepartnern“, hatte die 53-Jährige nach Bekanntgabe der Vorwürfe erklärt.

Das hier könnte Sie auch interessieren:Ex-Kanzlergattin Doris Schröder-Köpf: Not-OP am offenen Herzen!

So habe sie bereits Jahre vor der Scheidung getrennt von ihrem Ehemann gelebt. Auch ein Sprecher von Schröder bekräftigte, die Beziehung mit Kim habe nichts mit der Scheidung zu tun gehabt. Der SPD-Politiker und die südkoreanische Dolmetscherin und Wirtschaftsexpertin sind seit 2018 verheiratet. Für Schröder ist es bereits die fünfte Ehe. (alp)