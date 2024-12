Schauspiel-Star erlebt Waldbrände hautnah: „Das ganze Haus riecht nach Rauch“

Seit Tagen kämpfen Feuerwehrleute in Kalifornien gegen Waldbrände. Tausende müssen ihre Häuser verlassen – darunter Schauspielerin Jane Seymour. Sie zeigt sich dankbar.

Schauspielerin Jane Seymour (73) hat sich angesichts der Waldbrände an der US-Westküste bei den Feuerwehrleuten bedankt. Die Flammen hätten nicht ihr Haus erreicht und die Einsatzkräfte seien schnell dort gewesen, sagte sie. „Das ganze Haus riecht nach Rauch. Aber wir sind einfach so dankbar.“ Die Feuerwehr habe unglaubliche Arbeit geleistet.

„Wir sind alle rechtzeitig herausgekommen“

Die aus Großbritannien stammende Seymour ist für die Fernsehserie „Dr. Quinn – Ärztin aus Leidenschaft“ bekannt und spielte einst ein Bond-Girl in „James Bond 007 – Leben und sterben lassen“. Sie lebt seit Langem in den USA. Feuerwehrleute kämpfen dort derzeit gegen Waldbrände in Malibu.

Wenn man an ihrem Wohnort stehe, den Hügel hochschaue und sehe, dass das Feuer ganz nah an jedes Haus herangekommen sei, dann sei es unbegreiflich, dass so wenige Gebäude verbrannt seien, sagte Seymour der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge bei einer Veranstaltung in den USA. Es sei furchtbar für diejenigen, die alles verloren hätten.

Das könnte Sie auch interessieren: Auf dem „Grünen Bunker“: Brandneues Promi-Restaurant steckt in der Gastro-Falle

Am späten Montagabend habe der Sohn ihres Partners sie angerufen und aufgefordert, das Haus zu verlassen. „Wir sind alle rechtzeitig herausgekommen deswegen“, sagte Seymour. Sie habe Jeans und einen Pullover gehabt, die sie vier Tage lang getragen habe. (dpa/mp)