Salmonellen-Verdacht! Ferrero ruft Kinder-Produkte zurück

Salmonellen-Sorge kurz vor Ostern: Der Ferrero-Konzern hat erneut Produkte seiner Kinder-Marke zurückgerufen. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC überprüft derzeit Dutzende Fälle von Salmonellen-Infektionen in Schoko-Produkten. Sie sind in mindestens neun Ländern nach dem Verzehr von Schokolade aufgetreten – auch in Deutschland. Und das alles kurz vor der Schokoeier-Hochsaison.

Schoko-Gigant Ferrero versuchte bereits zu beruhigen: Der erneute Rückruf von Produkten sei eine reine Vorsichtsmaßnahme. Keines sei positiv auf Salmonellen getestet worden. Dennoch sollten neben den bereits zurückgerufenen Produkten folgende Artikel vorsorglich nicht verzehrt werden: Kinder-Überraschungseier (Viererpack, Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD): 21.08.2022), Kinder Maxi Mix Plüsch (MHD: 21.08.2022), Kinder Mini Eggs Mix (MHD: 21.08.2022) und Kinder Überraschung Maxi Ei Schlümpfe (MHD:19.08. bis 18.09.2022).

Ü-Eier & Co.: Ferrero ruft Kinder-Produkte zurück

Bereits am Dienstag hatte Ferrero mehrere Produkte zurückgerufen, darunter die berühmten Überraschungseier, Schoko-Bons sowie Mini Eggs. Die EU-Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA und die ECDC nahmen Untersuchungen auf und wollen in der kommenden Woche eine Einschätzung dazu veröffentlichen.

Bislang seien 105 bestätigte Salmonellenfälle sowie 29 Verdachtsfälle aufgetaucht, die meisten davon bei Kindern im Alter von unter zehn Jahren, teilten die Behörden am Mittwoch mit. In Deutschland sind demnach bislang vier bestätigte und drei mutmaßliche Fälle bekannt, in Schweden vier bestätigte Fälle. Betroffen sind auch Großbritannien, Belgien, Frankreich, Irland, Luxemburg, die Niederlande und Norwegen.

Auch in Australien wurden zahlreiche Kinder-Produkte zurückgerufen, ebenso in Israel. Allerdings gebe es bisher keine Berichte über eine Belastung mit Salmonellen, teilte das dortige Gesundheitsministerium mit. (alp/dpa)