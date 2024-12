Säureangriff? Mann mit Flüssigkeit übergossen und verletzt

In Kaarst bei Düsseldorf übergießt ein Unbekannter einen Mann mit einer Flüssigkeit – und flieht. Handelt es sich um einen Säureangriff?

Der Angriff wurde bei einer Waschanlage in Kaarst bei Düsseldorf verübt. Das Opfer sei nach dem Angriff am Mittwochabend in eine Fachklinik gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher. Der Täter sei derzeit flüchtig.

Bei Düsseldorf: Mann mit Flüssigkeit übergossen und verletzt

Ob es sich bei der Flüssigkeit um Säure handelt, konnte der Sprecher nicht sagen. Auch zur Schwere der Verletzungen machte er keine Angaben.

Die Polizei ermittle zurzeit wegen Körperverletzung, da die Hintergründe der Tat noch unklar seien. Zuerst hatte unter anderem der WDR berichtet. (dpa)