„Sächsische Separatisten“: Ermittler sprengen rechtsextreme Terrorgruppe

Sie sollen einen gewaltsamen Umsturz geplant haben: Die Bundesanwaltschaft hat acht mutmaßliche Mitglieder einer militanten rechtsextremen Gruppierung festnehmen lassen.

Die Verdächtigen Kurt H., Karl K., Kevin M., Hans-Georg P., Kevin R., Jörg S., Jörn S. und Norman T. stünden im Verdacht, eine inländische terroristische Vereinigung namens „Sächsische Separatisten“ gebildet zu haben, teilte die Behörde am Dienstag in Karlsruhe mit.

Bundesanwaltschaft lässt acht Mitglieder einer inländischen terroristischen Vereinigung festnehmen

Die Festnahmen seien an verschiedenen Orten in und um Leipzig, in Dresden, an einem Ort im Landkreis Meißen sowie in einem Falle in Zgorzelec (Polen) vollzogen worden.

Die festgenommenen Beschuldigten seien dringend verdächtig, Mitglieder einer inländischen terroristischen Vereinigung zu sein. Zwei der Verdächtigen seien noch jugendlich, ein anderer heranwachsend. Jörg S. soll als Rädelsführer agiert haben. Nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) soll es sich bei einem der Festgenommenen um einen AfD-Stadtrat aus Grimma handeln. Er ist zugleich Schatzmeister der Jungen Alternative in Sachsen.

Die „Sächsischen Separatisten“ wurden laut Bundesanwaltschaft im November 2020 gegründet. Dabei handele es sich um eine aus 15 bis 20 Personen bestehende militante Gruppierung, deren Ideologie von rassistischen, antisemitischen und in Teilen apokalyptischen Vorstellungen geprägt sei. Ihre Mitglieder verbinde eine tiefe Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland.

„Sächsische Separatisten“ planten Umsturz mit Waffengewalt

Aus Sicht der Vereinigung stehe Deutschland vor einem „Kollaps“. Deshalb plante die Gruppierung, mit Waffengewalt Gebiete in Sachsen und gegebenenfalls auch in anderen ostdeutschen Ländern zu erobern, um dort ein am Nationalsozialismus ausgerichtetes Staats- und Gesellschaftswesen zu errichten. „Unerwünschte Menschengruppen sollen notfalls durch ethnische Säuberungen aus der Gegend entfernt werden“, so die Erkenntnisse der Behörden hinsichtlich der ideologischen Irrwege der Extremisten.

Alle festgenommenen Mitglieder und auch weitere Personen sollen wiederholt an paramilitärischen Trainings mit Kampfausrüstung teilgenommen haben. Dabei seien insbesondere der Häuserkampf, der Umgang mit Schusswaffen, Nacht- und Gewaltmärsche sowie Patrouillengänge eingeübt worden. Überdies habe sich die Gruppierung militärische Ausrüstungsgegenstände, so etwa Tarnfleckanzüge, Gefechtshelme, Gasmasken und Schutzwesten beschafft.

Das könnte Sie auch interessieren: Großbrand zerstört Hebammenpraxis: „Ich saß vor den Scherben meiner Existenz“

Die Ermittlungen wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt und dem Bundesamt für Verfassungsschutz sowie mit Unterstützung des Landeskriminalamts Sachsen geführt. An den Festnahmen und Durchsuchungen in Deutschland waren am Dienstag über 450 Sicherheitskräfte und Polizeibeamte des Bundeskriminalamts, Spezialkräfte der Bundespolizei und des Landeskriminalamts Sachsen im Einsatz.

Die festgenommenen Beschuldigten sollen am Dienstag und am Mittwoch dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt werden. Er wird die Haftbefehle eröffnen und über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheiden. (mp)