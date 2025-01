Sachsen: Zwei Männer sterben bei Böller-Unglücken

Gleich zweimal löst Feuerwerk in Sachsen fatale Explosionen aus. Zwei Männer werden tödlich verletzt.

Bei Unfällen mit Feuerwerkskörpern sind in Sachsen zwei Männer ums Leben gekommen. In Oschatz östlich von Leipzig sei ein 45-Jähriger gestorben, sagte ein Sprecher des Lagezentrums am frühen Neujahrsmorgen. Zudem sei ein 50-Jähriger in der Nähe von Chemnitz tödlich verletzt worden. Beide Männer hätten mit Feuerwerk hantiert, als dieses explodierte. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. (dpa)