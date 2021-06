Rührende Aktion: Wie Twitter trotz Corona eine Riesenparty für Ben (5) schmiss

Berlin –

Kindergeburtstag? In Zeiten von Corona ein schwieriges Thema. Für den kleinen Ben sollte es trotzdem ein besonderes Fest werden. Auf Twitter wurde der Junge an seinem fünften Geburtstag ordentlich gefeiert.

„Heute (…) wird ein kleiner Mann 5 Jahre! (…) Wegen C19 kann er nicht richtig mit seinen Freunden feiern. Deshalb ist er traurig“, schrieb am Dienstag jemand mit dem Nutzernamen „torwaerter96“ und bat darum, unter #BilderfürBen ein paar Grüße und ein schönes Foto zu schicken. Mit C19 war dabei offensichtlich die vom Coronavirus hervorgerufene Krankheit Covid-19 gemeint.

Ben über Stunden Twitter-Trend

Die Bitte kam an: Etliche Twitter-Nutzer und -Nutzerinnen folgten dem Aufruf und posteten zum Beispiel Tierbilder. Das Thema rangierte am Dienstag über Stunden weit oben in den Twitter-Trends.

So schrieb ein Nutzer namens Sentenzomat: „Wenn ein Fünfjähriger Geburtstag hat und #BilderfürBen trenden, dann weht der Geist des guten, alten Twitter wieder durch die Lande. #hach! Herzliche Glückwünsche und alles Gute!“ (wb/dpa)