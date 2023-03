RKI warnt: Rätselhafte Fälle von Botox-Vergiftungen in Deutschland

Botulinumtoxin, Handelsname Botox, ist einer der giftigsten Stoffe auf diesem Planeten. Und extrem beliebt für Beauty-Korrekturen. Mittlerweile lassen sich Menschen den Stoff nicht nur gegen Falten ins Gesicht spritzen. Sondern auch in den Magen. Was toxische Konsequenzen haben kann. Das Robert Koch-Institut (RKI) warnt nun davor – offenbar kam es zu Vergiftungen.

Botox in den Magen? Wer kommt denn auf sowas? Tatsächlich werden solche Injektionen immer beliebter, sie werden als „Anti-Hunger-Spritze“ als angeblich sanfter und einfacher Abnehm-Weg gehypt. Längere Sättigung, weniger Appetit, so das Versprechen.

Denn mit dem Botulinumtoxid wird die Muskulatur des Magens gelähmt. Effekt: Für circa sechs Monate wird die Magenentleerung verzögert, wodurch das Sättigungsgefühl länger anhält. Außerdem soll die Bildung des Hungerhormons Ghrelin beeinflusst werden.

Botox in den Magen – das soll beim Abnehmen helfen

Für die Behandlung reisen viele Abnehmwillige in die Türkei – da ist die Methode weit verbreitet. Und wird offenbar nicht überall professionell durchgeführt: Auf Twitter warnt das Robert-Koch-Institut jetzt, dass es zu Fällen Botulismus kam, also zu Botox-Vergiftungen.

„Alle haben gemeinsam, dass sie sich Ende Februar in Istanbul in der Türkei Behandlungen unterzogen haben, bei denen Botulinum-Toxin in die Magenwand injiziert wird“, so das RKI auf Twitter. Bisher gab es neun bekannte Fälle. Was bei den Behandlungen schiefging – unklar.

Ein Verband für Infektionskrankheiten in der Türkei teilte mit, es habe aktuell „viele Vorfälle“ gegeben. Betroffen seien Türken und Ausländer, die wegen der Behandlung angereist waren.

Typische Symptome der Vergiftung sind Seh- und Sprachstörungen, Schwäche in Armen und Beinen, dazu Schluck- und Atembeschwerden, die zwischen drei bis zehn Tagen nach der Behandlung auftreten. Betroffene sollen unbedingt zum Arzt gehen, so das RKI.