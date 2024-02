Riesige Krankheitswelle auf Kreuzfahrtschiff – über 100 Personen betroffen

So hatten sie sich ihre Reise bestimmt nicht vorgestellt: Knapp 140 Passagiere und Crew-Mitglieder sind bei einer Kreuzfahrt an einem hartnäckigen Magen-Darm-Infekt erkrankt. Umgehend mussten drastische Maßnahmen ergriffen werden.

Eigentlich ist die Queen Victoria gerade auf großer Reise: 107 Nächte geht es um die ganze Welt. Derzeit befindet sich der Kreuzfahrtdampfer der Cunard Cruise Line auf seiner US-Etappe. Doch neben Badesachen und Urlaubs-Lektüre haben viele Passagiere nun auch einen Magen-Darm-Infekt im Gepäck. Erstmals hatten die US-amerikanischen „Centers for Disease Control and Prevention“ (CDC) am 22. Januar die Krankheitswelle gemeldet. Damals lag die Queen Victoria noch im Hafen Lauderdale in Florida.

140 Personen an Bord der Queen Victoria an Magen-Darm erkrankt

„Cunard bestätigt, dass eine kleine Anzahl an Gästen der Queen Victoria Symptome eine Magen-Darm-Erkrankung gemeldet hatten“, so Cunard Cruise Line zum US-amerikanischen Nachrichtensender NBC. Insgesamt seien 1800 Passagiere und 960 Crew-Mitglieder an Bord. Davon hatten sich bislang 123 Passagiere und 16 Crew-Mitglieder krank gemeldet.

Die Reise wird dennoch fortgesetzt – allerdings nur unter strenger Aufsicht der CDC, denn der Ursprung der Krankheitswelle ist noch immer unklar: Die Reinigungsmaßnahmen auf dem Schiff mussten demnach verstärkt werden. Zudem wurden die Erkrankten isoliert. Diese Maßnahmen seien bislang auch effektiv, erklärt Cunard Cruise Line dem NBC.

Das medizinische Personal auf Kreuzfahrtschiffen ist verpflichtet, dem CDC Krankheitsausbrüche zu melden, sobald mindestens zwei Prozent der Personen an Bord erkrankt sind. Der nächste Halt der Queen Victoria ist San Francisco am 7. Februar, bevor es weiter nach Honolulu geht. (mwi)