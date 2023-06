Grünen-Chefin Lang: „Unsere Hochzeit wird kein öffentliches Spektakel auf Sylt“

Im März gab Grünen-Chefin Ricarda Lang ihre Verlobung bekannt – 2024 soll die Trauung stattfinden. Eine glamouröse Polit-Hochzeit wie 2022 bei Finanzminister Christian Lindner (FDP) sei nicht geplant: „Es wird kein öffentliches Spektakel, und wir werden auch nicht auf Sylt heiraten.“

Ricarda Lang und der promovierte 30-jährige Mathematiker Florian Wilsch sind seit sieben Jahren ein Paar und pendeln zwischen Hannover und Berlin. „Für einen gemeinsamen Abend sitze ich in der vollen Bahn auch gerne mal zwei Stunden auf dem Boden“, sagt Lang der „Gala“ über ihre Fernbeziehung, die viel Organisationstalent erfordere.

„In sieben Jahren Beziehung lernt man, dass Kompromisse wichtig sind“, so Lang – genau wie in der Politik, aber: „Im Privaten und in der Politik fährt man gut damit, bei Kompromissen nicht von Gewinnern und Verlierern zu sprechen.“

Ricarda Lang, die bereits als nächste Ministerpräsidentin von Baden-Württemberg im Gespräch ist, denkt bei ihrer Karriereplanung auch über die Familiengründung nach: „Natürlich überlegt man ein bisschen, wann es gut passen würde, aber mir haben viele Bekannte gesagt: Der perfekte Zeitpunkt kommt nie“, so Lang. (dpa)