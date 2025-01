René Benko festgenommen: Schlussakkord für den „Wunderwuzzi“

Laut übereinstimmenden österreichischen Medienberichten ist der österreichische Pleite-Baulöwe René Benko am Donnerstagmorgen in seiner Villa in Innsbruck festgenommen worden.

Laut „Standard“ habe die zuständige Staatsanwaltschaft unter anderem den Vorwurf erhoben, Benko wirtschafte an der Insolvenzmasse vorbei, versuche so, seinen Gläubigern Vermögen vorzuenthalten. Auch die „Krone“ schreibt, Benko sei festgenommen worden, weil der Verdacht bestehe, er habe Gläubigerinteressen vorsätzlich beeinträchtigt.

Benkos Anwalt bestätigte gegenüber beiden Medien, dass sein Mandant festgenommen wurde. Ob der ehemals milliardenschwere 47-Jährige in Untersuchungshaft kommt, darüber muss laut östereichischem Recht ein Gericht innerhalb der nächsten 48 Stunden entscheiden.

René Benko: Europäischer Haftbefehl schon seit Dezember

Bereits im Dezember hatte die italienische Polizei europäischen Haftbefehl gegen den österreichischen Unternehmer erlassen. Benko wurde danach von der Polizei vernommen, die österreichischen Behörden entschlossen sich aber, den Haftbefehl nicht zu vollstrecken. Ob die Festnahme mit dem europäischen Haftbefehl zusammenhängt oder auf Betreiben der Österreicher durchgeführt wurde, ist derzeit nicht bekannt.

Die italienischen Vorwürfe lauten nach Angaben der Staatsanwaltschaft unter anderem auf Bildung einer kriminellen Vereinigung, Manipulation von Ausschreibungen, Korruption und Betrug, „in Zusammenhang mit der Ausstellung von Rechnungen für nicht tatsächlich durchgeführte Geschäfte“. Schon zuvor waren Ermittlungen wegen mutmaßlichen Kreditbetrugs und eines mutmaßlichen Bestechungsversuchs bekannt geworden. Außerdem steht der Ex-Milliardär im Verdacht, Teile seines Vermögens unrechtmäßig beiseitegeschafft zu haben. Benkos Anwalt bestreitet auch diese Vorwürfe.

Milliardenforderungen gegen Benko

Der österreichische Unternehmer hatte mit seiner Signa-Gruppe ein großes Portfolio aufgebaut, zu dem auch die Kaufhausgruppen KaDeWe und Galeria gehörten, mit einesm seiner Unternehmen wollte er zudem den Elbtower bauen. Im Zuge steigender Zinsen, Energiepreise und Baukosten brach das verschachtelte Firmenkonstrukt zusammen. Nach Angaben des Insolvenzverwalters summiert sich die Summe der Forderungen an Benko auf etwa 2,4 Milliarden Euro. (josi/dpa)