Reisende sind begeistert: An diesem Flughafen kann man jetzt Videospiele zocken

Dallas –

Wie vertreibt man sich am besten die Wartezeit am Flughafen? Lesen, schlafen oder ein bisschen durch das Gate bummeln?

„Viel zu langweilig“, fanden die Betreiber des Dallas/Forth Worth International Airport in Dallas und schufen ihren Besuchern kurzerhand ein Entertainment-Paradies. Ein echter Gaming-Flughafen.

Vor wenigen Tagen wurde die brandneue Lounge eröffnet. Dort wartet auf die Besucher alles, was das Gaming-Herz begehrt: Playstations mit vorinstallierten Spielen, hochwertige Ledersessel, 4K-Fernseher, Controller und „Noice-cancelling“-Kopfhörer.

Gaming-Flughafen: Videospiele am Airport Dallas erhalten Kritik

„Flug verspätet = mehr Zeit zum Zocken“, wird die neue „Gameway“-Lounge auf Twitter beworben. Sicher eine perfekte Möglichkeit um Zeit totzuschlagen. Doch gibt es wirklich keinen Haken?

Nun ja, kostenlos ist der Spaß nicht. Im Gegenteil: Für eine Stunde müssen die Gamer rund 20 Dollar hinlegen. Günstig ist das nicht gerade. Einmal bezahlt locken dann aber Spiele wie „Fortnite“, „FIFA 19“, „Call of Duty“ oder „Fallout 4“.

Flughafen Dallas: Joggingrunde und Yogastudio für Fluggäste

Die Spiele-Auswahl stößt jedoch nicht bei allen auf Begeisterung. Einige Twitter-User kritisieren, dass gerade an einem Flughafen – wo Sicherheit großgeschrieben wird – solche gewalttätigen „Ballerspiele“ nicht angeboten werden sollten.

Der Mehrheit gefällt die neue Attraktion dennoch. Das einzige Highlight am Airport ist sie allerdings nicht.

Hier lesen Sie mehr: Bei Eurowings müssen Passagiere künftig mehr zahlen.

Der Flughafen will seinen Besuchern das volle Programm bieten und eröffnete so bereits vor einiger Zeit ein Yogastudio mit kostenlosen Leihmatten sowie eine etwa einen Kilometer lange Laufstrecke quer durch das Terminal D. Langweilig wird die Wartezeit hier also nicht so schnell.(mei)