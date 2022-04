Reichsbürger? Wilde Schießerei bei Festnahme in Baden-Württemberg

Großalarm im 7000-Seelen-Ort: Am Mittwochmorgen kam es in der Kleinstadt Boxberg zwischen Heilbronn und Würzburg zu einem spektakulären Polizeieinsatz, bei dem ein Beamter bei einem Schusswechsel verletzt wurde. Ein Mann hatte sich einem Durchsuchungsbefehl widersetzt. Offenbar entstammt er dem Reichsbürger-Milieu.

Wie die Polizei Heilbronn mitteilte, sollte das Haus wegen „des Verdachtes des illegalen Waffenbesitzes“ durchsucht werden. Er widersetzte sich der Maßnahme – und seiner Festnahme. Daraufhin soll es zum Schusswechsel gekommen sein, bei dem ein Polizist verletzt wurde.

Baden-Württemberg: Polizist bei Schusswechsel verletzt

Mehrere Personen, die sich auf dem Anwesen aufgehalten hätten, seien anschließend „widerstandslos und unverletzt festgenommen“ worden. Neben der Polizei war auch das SEK vor Ort, riegelte vorübergehend alles ab.

Während des Einsatzes geriet das Haus in Brand. Da die Polizei im Haus Munition und offenbar auch Sprengstoff vermutete, waren Löscharbeiten zunächst nicht möglich. „Das Gebäude brannte kontrolliert ab“, so die Polizei.

Mehr Details wurden nicht bekannt gegeben, auch nicht, ob der Tatverdächtige das Haus selbst in Brand steckte, so wie die „Bild“ berichtete. Außerdem soll es sich laut der Zeitung bei dem Mann um einen Familienvater handeln, der in dem Haus mit seiner Frau und zwei Söhnen gewohnt haben soll. Die Polizei durchsuchte ihn später und führte ihn ab.

Wie die Polizei weiter mitteilte, kann ein politisch motivierter Hintergrund der Tat derzeit nicht ausgeschlossen werden. Ob es sich bei dem Verdächtigen um einen Reichsbürger, so die „Bild“, handelt, bestätigte die Polizei bisher nicht. Ein Polizeisprecher: „Aus einsatztaktischen Gründen können momentan keine weiteren Angaben gemacht werden.“ (alp/dpa)