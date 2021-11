Rechter Politiker soll Mann zerstückelt haben

Ein schauderhaftes Verbrechen: Ein schwedischer Kommunalpolitiker soll einen Mann umgebracht, zerstückelt und die Leichenteile in einen Kanal geworfen haben.

Es gebe schwerwiegende Beweise, sagte Staatsanwältin Marina Chirakova, wie der Sender SVT am Samstag berichtete. Der Verdächtige aus der Stadt Nyköping ist älter als 60 Jahre.

Das Motiv? Dazu gab es bisher keine näheren Angaben von der Staatsanwaltschaft. Das Opfer, das ebenfalls in seinen 60ern war, wurde allerdings schon seit Längerem vermisst.

Stockholm: Leichenteile in Kanal gefunden

Mitte September waren in einem Kanal in Stockholm sowie an anderen Stellen der Hauptstadt Leichenteile gefunden worden.

Der mutmaßliche Täter ist Mitglied der rechtspopulistischen Schwedendemokraten, er übte ein Amt in der Kommunalpolitik der Stadt Nyköping, gut hundert Kilometer südlich von Stockholm, aus.

Die Partei zeigte sich von den Vorwürfen zutiefst schockiert. Man nehme die furchtbaren Anschuldigungen sehr ernst und habe die Mitgliedschaft des Mannes erst mal ausgesetzt, sagte ein Parteisprecher. Der Festgenommene hat sich offenbar bisher noch nicht weiter geäußert. (miri/dpa)