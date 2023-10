Razzia beim Russen-Oligarchen – Luxus-Karren abgeschleppt

Die Ermittler kamen früh am Morgen: Am Tegernsee gab es eine Razzia, die sich gegen einen russischen Unternehmer richtete und in Zusammenhang mit den EU-Sanktionen steht. Mit dabei: Abschleppwagen.

Rund 30 Fahnder der Zentralstelle für Sanktionsdurchsetzung (ZfS) haben am Donnerstagmorgen bei einer Razzia eine Villa am Tegernsee durchsucht. Sie stellten auf dem Anwesen mehrere Luxus-Wagen sicher – darunter einen Mercedes Maybach und einen Mercedes Brabus Van.

Besitzer der Wagen soll der russische Oligarch Alischer Usmanow (70) sein, der nach „Bild“-Informationen im März 2023 vom Tegernsee nach Usbekistan geflohen ist.

An der Aktion der Sonderkommission Matrjoschka waren auch das Bundeskriminalamt, die Steuerfahndung Düsseldorf, die Bundespolizei und das Zollfahndungsamt München beteiligt. Sie durchsuchten mehrere Objekte im Großraum München und am Tegernsee.

Als Reaktion auf den Angriffskrieg gegen die Ukraine hatte die EU massive Sanktionen gegen russische Staatsangehörige und Unternehmen verhängt. Der Oligarch Usmanow gilt als kremlfreundlich und habe enge Beziehungen zum russischen Präsidenten Putin, heißt es in der Beschreibung der EU-Sanktionsliste.

Daraus folge, dass sämtliche Gelder und Ressourcen im Eigentum oder Besitz der Person – oder die von ihr gehalten oder kontrolliert werden – eingefroren seien. Sie dürften nicht veräußert werden. Die ZfS ermittele entsprechende Vermögenswerte. (dpa/vd)