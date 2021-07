Rassismus-Debatte: Bekannte Lebensmittelmarken ändern nach Kritik ihr Logo

Chicago –

Im Zuge der Anti-Rassismus-Debatten geraten auch Firmen und ihre Marken immer mehr unter Druck. Im Blickpunkt der Kritik stehen zur Zeit besonders die Reismarke „Uncle Ben’s“ und die Back-Marke „Aunt Jemima“ – beide haben das Porträt einer dunkelhäutigen Person als Logo. Der Vorwurf der Kritiker: Die Aufmachung der Marken sei rassistisch und nicht mehr zeitgemäß.

Sowohl der US-Lebensmittelkonzern Mars, als auch der US-Getränke- und Lebensmittelmulti Pepsi wollen nun auf die Vorwürfe reagieren. So verspricht Mars, das Logo seiner Reismarke „Uncle Ben’s“ zu ändern. Und auch Pepsi will die Verpackung und den Markennamen von „Aunt Jemima“ der neuen Zeit anpassen.

Rassismus-Debatte: „Uncle Ben’s“ und „Aunt Jemima“ bekommen neue Logos

Der Lebensmittelkonzern Mars arbeite daran, das Logo des dunkelhäutigen, älteren Mannes auf seinen „Uncle Ben’s“-Produkten „weiterzuentwickeln“, so berichtete „RND“. Man wolle Haltung beim Bemühen zeigen, rassistische Vorurteile und Ungerechtigkeiten zu beenden – denn ein globaler Konzern trage Verantwortung. Der Konzern äußert sich deutlich: „Rassismus hat keinen Platz in der Gesellschaft.“ Wie genau das veränderte Logo dann aussehen werde, ist jedoch noch unklar.

Auch Pepsi will nach Rassismus-Vorwürfen den Auftritt seiner Marke „Aunt Jemima“ überarbeiten. Die Ursprünge der über 130 Jahre alten Marke basieren auf Rassen-Stereotypen, räumte Marketingchefin Kritin Kroepfl von der Pepsi-Tochter Quaker Foods am Mittwoch ein.

Die Marke „Aunt Jemima“ vertreibt vor allem Backmischungen für Pfannkuchen und Sirup. Ähnlich der Aufmachung von „Uncle Ben’s“ zeigt das Logo das Porträt einer breit lächelnden dunkelhäutigen Frau – Kritiker sehen in diesem Bild klischeehaft eine Schwarze als Maskottchen im Stil einer freundlichen Dienerin abgebildet.

Sicher ist: Die Anti-Rassismus-Proteste in den USA und weltweit sorgen nicht nur in Polizeibehörden für enormen Druck, sondern auch in Unternehmen. Marketing-Chefin Kroepfl scheint die Botschaft der Demonstranten und Kritiker verstanden zu haben: „Wir müssen einen intensiven Blick auf unsere Marken werfen und sicherstellen, dass sie unsere Werte widerspiegeln und die Kundenerwartung erfüllen.“ (vd)