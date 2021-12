Ranking: Das ist die teuerste Stadt der Welt

Miete, Lebensmittel, Verkehr und Co.: Bislang war das Leben nirgends so teuer wie für die Menschen in der französischen Hauptstadt Paris. Doch das ist nun passé: Die israelische Küstenmetropole Tel Aviv ist einer Analyse des britischen Magazins „Economist“ zufolge nun die teuerste der erfassten Städte weltweit.

Paris belegt jetzt gemeinsam mit Singapur den zweiten Platz des Rankings. Dahinter folgt den gestern veröffentlichten Daten der Economist Intelligence Unit (EIU) zufolge das Schweizer Finanzzentrum Zürich vor Hongkong und New York.

Berlin rutschte gegenüber 2020 um acht Plätze runter auf Rang 50 und ist damit die billigste der sechs im Index erfassten deutschen Städte. Die teuerste ist Frankfurt, das im internationalen Vergleich auf Platz 19 steht. Den letzten Platz in der Studie mit dem Titel „Worldwide Cost of Living (WCOL)“ nimmt die syrische Hauptstadt Damaskus ein.

Hamburg bei Benzinpreisen unter den Top 5 weltweit

Lieferkettenprobleme und die Corona-Maßnahmen, die Produktion und Handel einschränkten, haben dazu beigetragen, dass die Lebenshaltungskosten für viele Stadtbewohner gestiegen sind – vor allem bei den Kosten für Verkehr, der auf die stark gestiegenen Ölpreise zurückzuführen ist. Deutsche Autofahrer haben es dem Index zufolge vor allem in Hamburg schwer: Unsere Stadt liegt auf Platz fünf der Städte mit den höchsten Benzinpreisen aller erfassten Städte weltweit.

Das könnte Sie auch interessieren: Beste Städte Deutschlands: Hamburg rutscht aus den Top 10

Insgesamt werden in der Studie die Lebenshaltungskosten in 173 Städten weltweit erfasst und verglichen. Im Fokus stehen die Preise für 200 Güter und Dienstleistungen. (mik/dpa)