Rätselhafter Flugzeugabsturz in den USA: Neue Details zur Ursache bekannt

Am Sonntag waren zwei F-16-Kampfjets des US-Militärs aufgestiegen, um ein Kleinflugzeug abzufangen, das sich der Hauptstadt Washington näherte. Das Flugzeug konnte nicht abgefangen werden und stürzte ab. Jetzt gibt es erste mögliche Hinweise auf die Ursache des Unfalls.

Der Pilot eines Kleinflugzeugs, das die US-Luftwaffe nahe der US-Hauptstadt Washington auf den Plan gerufen hat, soll Berichten zufolge in seinem Sitz zusammengesackt gewesen sein. Das hätten die Kampfpiloten der Luftwaffe beobachtet, berichtete unter anderem der Sender CNN am Montag unter Berufung auf nicht namentlich genannte mit dem Vorfall vertraute Quellen. Die Unfallermittler untersuchten nun unter anderem Sauerstoffmangel als einen möglichen Grund dafür.

Medienberichten zufolge befanden sich neben dem Piloten noch drei weitere Passagiere an Bord der Maschine. Sie stürzte schließlich in einer dünn besiedelten Gegend im US-Bundesstaat Virginia ab – in der Nähe von Washington. Überlebende wurden nicht gefunden.

Rätselhafter Flugzeugabsturz in den USA: Neue Details

Am Sonntag waren F-16-Kampfjets des US-Militärs aufgestiegen, um das Kleinflugzeug vom Typ Cessna Citation abzufangen, das sich der Hauptstadt näherte. Der Pilot hatte zuvor nicht reagiert. Weil die Jets Überschallgeschwindigkeit erreichten, kam es zu einem lauten Knall, der in Washington und den angrenzenden Bundesstaaten Virginia und Maryland zu hören war.

Das könnte Sie auch interessieren: Wegen Nato-Manövers: Wird das Nachtflugverbot in Hamburg gelockert?

Nach Angaben des nordamerikanischen Luftverteidigungskommandos Norad hatte das US-Militär unter anderem mit Leuchtraketen versucht, mit dem Piloten der Cessna Kontakt aufzunehmen. Dieser sei habe aber nicht reagiert. Viele Fragen waren weiterhin offen. (dpa/mp)