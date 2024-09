Radfahrer von Männergruppe brutalst attackiert – Lebensgefahr!

Ein Mann wird in Dortmund auf einem Fahrrad von einer Gruppe angegriffen und schwer verletzt. Die unbekannten Täter flüchten.

Ein 31 Jahre alter Radfahrer ist bei einem Angriff in Dortmund lebensgefährlich verletzt worden. Eine Gruppe von bis zu zehn Männern habe den Radfahrer am Samstag angegriffen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Erklärung mit. Der Haupttäter habe dem 31-Jährigen Schnittwunden zugefügt.

Dortmund: Radfahrer von Männergruppe attackiert

Zur Tatwaffe macht die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen aktuell keine weiteren Angaben. Die Personengruppe flüchtete. Der Mann kam lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus, in dem er operiert wurde.

Das könnte Sie auch interessieren: Kind bei Raser-Unfall getötet: Fahrer sitzen im Knast – ihnen droht sehr harte Strafe

Lebensgefahr besteht nicht mehr, wie es am Sonntag hieß. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln nun, da der Verdacht auf ein versuchtes Tötungsdelikt vorliegt. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall. (dpa/mp)