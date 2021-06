Putin-Kritiker : Flugzeug mit Nawalny an Bord in Deutschland gelandet

Omsk –

Der Kremlkritiker Alexej Nawalny ist am Morgen in Berlin gelandet und soll nun in Deutschland behandelt werden. Zuvor hatten russische Ärzte noch behauptet, er sei nicht transportfähig.

Wie seine Sprecherin Kira Jarmysch und der Filmproduzent Jaka Bizilj mitteilten, ist der Oppositionspolitiker am Flughafen Tegel gelandet. Deutsche Ärzte sind nun für die Behandlung verantwortlich.

Nawalny hatte sich vor seiner mutmaßlichen Vergiftung in Sibirien zu einer politischen Reise aufgehalten, um die Regionalwahlen im September vorzubereiten. Er warb dort für seine Strategie einer „klugen Abstimmung“, die darauf gerichtet ist, jede beliebige Partei zu wählen – nur nicht die Kremlpartei Geeintes Russland. Er will damit deren Dominanz in Russland brechen. Nawalny gilt innenpolitisch als Staatsfeind Nummer eins des Kreml. (dpa)