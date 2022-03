Putin führt Krieg – seine Familie residiert im Luxus-Chalet

Er herrscht gnadenlos und hört auf niemanden außer sich selbst: Wladimir Putin ist ein isolierter Kriegstreiber. Aber es gibt durchaus Menschen, die dem kalten Mann im Kreml nahestehen – oder zumindest nahestanden: Der 69-Jährige, der seit 2014 geschieden ist, soll nämlich noch eine geheime Familie mit seiner langjährigen Geliebten haben.

Wo sich Putins Angehörige derzeit aufhalten? Darum macht der Machthaber ein großes Geheimnis. Offiziell hat er zwei erwachsene Töchter. Mit seiner langjährigen Geliebten soll er allerdings auch Nachwuchs haben: Die ehemalige Turnerin Alina Kabajewa soll die Mutter von vier gemeinsamen Kindern sein!

Die 38-Jährige lebt laut dem Promiportal Page Six in der Schweiz – und das in Saus und Braus. „Während er die Ukraine attackiert, hält sich seine Geliebte in einem sehr privaten, sehr noblen Chalet irgendwo in der Schweiz auf“, verrät eine nicht näher genannte Quelle dort. Ruhe, Luxus und viel Geld – weit weg vom entsetzlichen Krieg, den Putin angezettelt hat.

EXCLUSIVE: Vladimir Putin hiding lover Alina Kabaeva and their kids in Switzerland https://t.co/zFZVpwwzIe pic.twitter.com/Uk1dyCrdPY — New York Post (@nypost) March 6, 2022

Kabajewa ist in ihrer Heimat ein Star, wurde als „Russlands gelenkigste Frau“ bekannt. Mit zwei olympischen Medaillen, 14 Medaillen bei Weltmeisterschaften und 21 Medaillen bei Europameisterschaften ist sie eine der erfolgreichsten Sportlerinnen in der Geschichte der rhythmischen Gymnastik.

2008 berichtete eine russische Zeitung über die Affäre mit Putin – was sofort dementiert wurde. Die Zeitung wurde kurz nach dem Bericht eingestellt. Die Gerüchte um die Beziehung hielten sich aber – bis heute.

Putin soll mit seiner Geliebten vier Kinder haben

Der Despot und die Athletin sollen gemeinsam zwei Söhne und Zwillingstöchter haben, die im Februar 2015 in der Schweiz geboren wurden – und auch einen Schweizer Pass haben, es wird spekuliert, dass auch ihre Mutter den mittlerweile hat.

Und Putin selbst? Der meidet den Kreml, soll sich in seiner mondänen Residenz in Nowo-Ogarjowo etwa 30 Kilometer westlich von Moskau aufhalten. Das teilweise im 19. Jahrhundert für den Sohn des Zaren Alexander II. erbaute Landschloss ist von einem sechs Meter hohen Zaun umgeben, hat einen Hubschrauberlandeplatz und ist luxuriös ausgestattet. Von dort lässt sich unter komfortabelsten Bedingungen ein grausamer Krieg führen.