Prost! : Jennie (103) überlebt Corona – und verlangt ein ungewöhnliches Getränk

Wilbraham –

Sie ist bereits seit 103 Jahren auf dieser Welt: Die rüstige Jennie Stejna hat in ihrem Leben schon so einiges durchgemacht – doch dann erkrankte sie am Corona-Virus. Zunächst sah es nicht gut für die Frau aus dem US-Bundesstaat Massachusetts aus.

Vor drei Wochen war Stejna aus dem US-Bundesstaat Massachusetts die erste Person, die in ihrem Pflegeheim positiv auf Covid-19 getestet wurde. Ihr Zustand verschlechterte sich dermaßen, dass sich ihre Familie bereits von der Ururoma verabschiedete, so berichtet die „Bild“.

Oma Jennie Stejna (103) überlebt Corona-Erkrankung

Auf die Frage des Mannes eines ihrer Enkelkinder, ob sie bereit sei, in den Himmel zu kommen, antwortete sie: „Zur Hölle, ja!“ Doch wider aller Erwartungen erholte sich Stejna. Noch im Krankenhausbett wurde das gefeiert: Sie verlangte erstmal ein Bier.

Ihre große Familie, bestehend aus zwei Kindern, drei Enkelkindern, vier Urenkeln und drei Ururenkelkindern, nahm die Neuigkeit ihrer Genesung glücklich auf: „Unsere lebhafte alte polnische Großmutter hat offiziell das Coronavirus besiegt, so ihre Enkelin Shelley Gunn. „Wir sind wirklich sehr dankbar!“ Der Himmel muss nun wohl weiter auf die lebensfrohe Rentnerin warten. (vd)