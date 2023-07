Professor gegen Pillen: „Vor Rückenschmerzen muss man keine Angst haben“

Im Rücken zieht’s und schmerzt’s, womöglich ist sogar was mit der Wirbelsäule nicht in Ordnung? Millionen Deutsche plagen Probleme mit ihrer Rückseite. Und da kommt ein Mediziner und sagt: „Rückenschmerzen gehören genauso zum Leben wie Schnupfen.“ Hannu Luomajok ist Professor für Physiotherapie, er forscht in Zürich und behandelt seit 35 Jahren.

„Man muss sich darüber keine Sorgen machen, es geht vorbei und es braucht keine spezifischen Medikamente oder ärztliche Untersuchungen oder Ähnliches“, sagt der gebürtige Finne im Spiegel-Gespräch. „Rückenschmerzen sind in den meisten Fällen gutartig. Aber Leidende werden oft so behandelt, als hätten sie eine Krankheit.“

Seiner Ansicht nach sind z. B. MRT-Aufnahmen, die Degenerationen zeigen, nicht unbedingt hilfreich. „Solche Veränderungen zeigen sich bei fast allen erwachsenen Menschen, unabhängig davon, ob sie Beschwerden haben oder schmerzfrei sind“, sagt er. „Der Zusammenhang ist in der Regel nicht größer, als wenn jemand mit Glatze zum Arzt geht und sagt: ,Ich habe Kopfweh‘. Und der Arzt sagt: ,Kein Wunder, Sie haben ja eine Glatze.'“

Rückenschmerzen: Linderung meist nur eine Frage der Zeit

Dass Rückenschmerz sehr schmerzhaft sein kann, weiß der Arzt aus eigener Erfahrung. „Aber eine sehr bedeutsame Komponente, die zu Blockade und Schmerzen dazukommt, ist die Angst“, sagt er. Und genau die ist gefährlich: „Weil es wehtut, hat man Angst, und man denkt, man solle sich nicht bewegen. Das kann in eine negative Spirale führen.“

Dabei sei die Panik, dass die Pein nicht wieder weg geht, meist unberechtigt: „In 98 Prozent der Fälle ist es nur eine Frage der Zeit, bis Linderung eintritt. Man muss keine Angst haben. Und es ist wichtig, dass das Gesundheitspersonal diese Information vermittelt“, so Hannu Luomajok.

Ich denke, es würde helfen, wenn wir unsere Einstellung überdenken, wonach wir ein Leben lang schmerzfrei und ohne Probleme durchkommen.