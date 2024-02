Weil er mit Viagra dealte: Priester festgenommen

Pikanter Fall in der katholischen Kirche in Spanien: Ein Priester ist festgenommen worden – der fromme Mann, von Berufs wegen zur sexuellen Enthaltsamkeit verpflichtet, hatte illegal mit dem Potenzmittel Viagra gedealt.

Zusammen mit dem Geistlichen sei in Don Benito in der Provinz Badajoz im Westen des Landes ein weiterer Mann in Polizeigewahrsam genommen worden, gaben die Behörden am Dienstag bekannt. Beim zweiten Mann handele es sich um den mutmaßlichen Lebens- und „Geschäftspartner“ des Priesters, hieß es. Viagra und andere Potenzmittel sind in Spanien, ebenso wie in Deutschland, verschreibungspflichtig und nur mit Rezept legal erhältlich.

Bei Durchsuchungen der Pfarrei und der Wohnung der beiden Männer seien große Mengen des verschreibungspflichtigen Medikaments sowie andere starke Potenzmittel sichergestellt worden. Bei der Polizei-Operation seien am Montag auch andere Lokalitäten in Don Benito und in der näheren Umgebung der Gemeinde durchsucht worden. Weitere Festnahmen würden nicht ausgeschlossen, hieß es.

Spanischer Priester dealt mit Viagra – Festnahme

Der festgenommene Geistliche, einer von insgesamt sechs Priestern in Don Benito, habe den Erkenntnissen zufolge einen großen und stetig wachsenden Kundenstamm gehabt, berichteten die Zeitungen „El Mundo“ und andere spanische Medien unter Berufung auf Ermittlerkreise. Es gebe Kunden, die bereits eingeräumt hätten, bei den beiden Männern Potenzmittel gekauft zu haben.

Die Festnahme des katholischen Geistlichen habe in der knapp 38.000 Einwohner zählenden Gemeinde Aufsehen ausgelöst, denn Priester Alfonso sei unter den Gemeindemitgliedern sehr beliebt und geachtet gewesen. Die Diözese von Plasencia, zu der Don Benito gehört, bedauerte in einer Mitteilung den „Skandal“, der „Schmerz und Leid“ verursache. Man wolle mit den Behörden bei der Aufklärung des Falles zusammenarbeiten, hieß es. (dpa/mp)