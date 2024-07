Priester als Crystal-Meth-Koch? Entsetzen bei katholischer Kirche

Crystal Meth ist ein schweres Nervengift. Umso schlimmer der Verdacht, dass ein Priester in seinem Pfarrhof die Aufputsch-Droge gemischt haben könnte.

In Österreich soll ein Priester die Aufputsch-Droge Crystal Meth hergestellt haben. Der 38-Jährige kam in Untersuchungshaft, bestätigte die Landespolizeidirektion in St. Pölten.

Der Priester soll die Droge zum Weiterverkauf hergestellt haben

Der Mann wird verdächtigt, das hochgefährliche Nervengift für den Weiterverkauf produziert zu haben. Auch eine zweite Person soll laut Medienberichten in den Fall verwickelt sein. Bei einer Hausdurchsuchung im betroffenen Pfarrhof waren Drogenausgangsstoffe sowie Laborequipment sichergestellt worden. Weitere Einzelheiten nannte die Polizei nicht.

Der Priester war nach Bekanntwerden der Vorwürfe umgehend von seinem Dienst in der Diözese St. Pölten entpflichtet worden. Außerdem seien ihm alle seelsorglichen Tätigkeiten in der Diözese untersagt worden, hieß es seitens der Diözese St. Pölten. Der Gottesmann sei Priester der Erzdiözese Warschau und seit 2021 in Österreich tätig. (dpa/mp)