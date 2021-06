Preisschlacht: Bei Lidl: Beliebte Gummibärchen-Marke fliegt aus dem Sortiment

Für die meisten ist die Marke wohl gleichbedeutend mit dem Produkt: Haribo und Gummibärchen sind untrennbar miteinander verbunden – genau wie die Süßigkeit mit Kindheitserinnerungen. Doch der Discounter Lidl verbannt die Haribo-Produkte nun aus seinem Sortiment.

In den Regalen liegen immer weniger Tüten des Fruchtgummi-Herstellers – was noch da ist, sind die Restbestände, berichtete die „Lebensmittelzeitung“. Der Grund: Hinter den Kulissen liefern sich der Discount-Riese und der Goldbärenhersteller einen harten Streit um die Einkaufskonditionen.

Lidl verbannt Haribo-Produkte aus seinen Filialen

Seit Anfang Juli wird dem Branchenblatt zufolge nicht mehr geliefert. Stattdessen werden die Regale mit der Konkurrenz gefüllt – mit Katjes und der Lidl-Eigenmarke Sugarland.

Hintergrund und Auslöser ist eine Preiserhöhung von Haribo, die die Händler in der Regel an ihre Kunden weitergeben. Die 360-Gramm-Packung Goldbären kostet bei Lidl und Aldi seit kurzem 1,29 Euro statt 1,19 Euro – eine Erhöhung, die Lidl nicht akzeptieren will. Kurzerhand setzte der Discounter daher die Nachbestellung beim Haribo-Hersteller aus. Ganz anders reagierte der Konkurrent Aldi Süd: Dieser bewirbt die Marke diese Woche besonders offensiv im Prospekt wie auch im Laden.

Preisschlacht zwischen Haribo-Hersteller und Lidl

Haribo äußerte sich zwar nicht direkt zu der Preisschlacht mit Lidl, erklärte jedoch gegenüber der „Lebensmittelzeitung“: „Wir können bestätigen, dass wir uns aktuell in harten Preisverhandlungen mit dem Einzelhandel befinden. Dabei sind temporäre Auslistungen ein bekanntes taktisches Mittel, um den Druck auf den Lieferanten zu erhöhen.“

Im erbitterten Kampf um günstigere Einkaufskonditionen setzen die mächtigen deutschen Lebensmittelhändler bei Preisverhandlungen immer wieder auf temporäre Boykotte und scheuen auch mit internationalen Großherstellern keine Konflikte. (vd)