Pille rein, Ständer hoch: Viagra ist für viele Männer ein regelrechtes Wundermittel, wenn es mit der Erektion beim Sex nicht so richtig klappen will. Bisher hat man die Pille nur auf Rezept bekommen – das könnte sich nun aber bald ändern. Ein Sachverständigenausschuss soll Ende Januar über einen Antrag zur Aufhebung der Rezeptpflicht beraten.

Die Rezeptpflicht für die Potenzpille könnte einem Medienbericht zufolge in Deutschland wegfallen. Das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtete am Freitag, der zuständige Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte wolle am 25. Januar über einen Antrag zur Aufhebung der Rezeptpflicht für den Viagra zugrunde liegenden Wirkstoff Sildenafil entscheiden.

Potenzpille Viagra: Gibt es sie bald ohne Rezept?

Die Entscheidungen des unabhängigen Gremiums müssen vom Bundesgesundheitsministerium bestätigt werden, dem Bericht zufolge folgt das Ministerium den Beschlüssen aber in der Regel. Wie groß die Chancen für ein Ende der Rezeptpflicht tatsächlich seien, wäre aber unklar.

Viagra unterliegt nicht mehr dem Patentschutz, zahlreiche andere Hersteller bieten sie als sogenanntes Generikum an. (alp/afp)