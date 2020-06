Porno-Panne: Städtische Infosäule zeigt ungewöhnliches Programm

Das sieht man nicht alle Tage: Statt über die Historie von Chemnitz zu informieren, liefen auf einer städtischen Infosäule etliche Minuten lang Szenen aus einem Pornofilm. Die Stadt reagierte mit Humor.

Auf Twitter machte eine Nutzerin am Donnerstag auf die Panne aufmerksam. „Das war so lustig, mit Eis in der Nähe zu sitzen und die Reaktionen der Passanten zu beobachten“, wie die die Chemnitzerin gegenüber „t-online“ berichtet. „In den 10 oder 15 Minuten beim Eisessen lief es die ganze Zeit.“

Chemnitz reagiert auf Porno-Clip mit Humor

Zusätzlich zu dem Film einer bekannten Pornoseite konnten Interessierte auch auf die Systemeinstellungen, sowie auf das Internet zugreifen. Auch bei den Veranstaltern des Christopher Street Days in Chemnitz sorgte die Porno-Panne für Belustigung. Sie stellten gleich eine Frage zum kommenden Programm: „Habt ihr auch was für uns?“

Chemnitz bedankte sich derweil für den Hinweis und versprach eine Änderung des „unerwarteten Programms“. Mittlerweile wurde die Panne behoben. Auf Twitter schrieb die Stadt: „Das Programm wurde geändert. Passte nicht zur derzeitigen Open Air Gallery.“

Im März 2018 wurde die Infotafel der Stadt eingeweiht – seither gab es jedoch bereits einige Pannen. Seit ihrer Aufstellung wurde wegen Fehlfunktionen bereits der Display gewechselt und die Software optimiert. (vd)