Polizist rettet Frauen mit Bettlaken aus der Todesflut

Die verheerenden Unwetter in Spanien halten das Land weiterhin in Atem: Mehr als 200 Menschen verloren ihr Leben bereits in den Fluten, viele werden weiterhin vermisst. Ein Polizist in der schwer getroffenen Region Valencia bewahrte zwei seiner Nachbarinnen vor dem Schlimmsten.

Die schweren Unwetter in Spanien forderten besonders in der am härtesten getroffenen Mittelmeerregion Valencia zahlreiche Todesopfer. Tausende Helfer sind Tag und Nacht im Einsatz. So auch der Polizist Daniel Garcia, der in der Nacht zum 31. Oktober zwei seiner Nachbarinnen aus den lebensbedrohlichen Fluten rettete.

Tau aus Bettlaken hält 90-Jährige über Wasser

Ein auf X geteiltes Video dokumentiert die heldenhafte Tat in Benetúser, einer Gemeinde in der Provinz Valencia: Darauf zu sehen ist der 48-jährige Polizist auf dem Balkon seiner Wohnung. Garcia war in der Nacht gar nicht im Dienst, doch er hatte kurz zuvor die Hilferufe seiner 90-jährigen Nachbarin gehört. Die Seniorin war in den Fluten völlig hilflos.

Es musste schnell gehandelt werden: Garcias Sohn wagte sich auf die überflutete Straße und nahm ein Tau aus zusammengeknoteten Bettlaken entgegen, dass sein Vater ihm hinunter geworfen hatte. Damit gurteten sie die 90-Jährige fest und hielten sie über Wasser, wie Garcia später der „Bild“ berichtete.

Nuestro compañero Daniel, subinspector de @policia destinado en #Valencia, estando anoche fuera de servicio logró mantener a flote a una vecina cuando estaba siendo arrastrada por la corriente en Benetúser



Instantes antes salvó a otra vecina gracias a una cuerda que hizo con… pic.twitter.com/FRfoOj0RTt — Policía Nacional (@policia) October 31, 2024

Kurz zuvor wurde weitere Nachbarin gerettet

Sobald der Wasserspiegel etwas gesunken war, zog die Familie die Seniorin dann aus dem Wasser und in ihre Wohnung. Die 90-Jährige war völlig erschöpft und hatte viel von dem schmutzigen Wasser geschluckt, sodass sie mittlerweile in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Doch das war nicht die einzige Heldentat von Garcia und seiner Familie in dieser Nacht: Nur kurze Zeit bevor die 90-jährige Nachbarin gerettet werden musste, hatte eine weitere Nachbarin um Hilfe gerufen. Auch diese hatte die Familie mithilfe des Bettlaken-Taus aus den Fluten gerettet. (mp)