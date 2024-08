Polizei sucht Dreijährigen – der hatte ein überraschendes Versteck

Ein vermeintlich verschwundener Dreijähriger hat in Baden-Württemberg seine Eltern und die Polizei in Atem gehalten.

Die Mutter des Jungen hatte am Samstag die Polizei alarmiert, weil das Kind nicht mehr auffindbar sei, wie die Beamten in Heilbronn am Sonntag bekannt gaben. Offenbar habe ihr Sohn das Wohnhaus in Neckarsulm in einem unbeobachteten Moment verlassen.

Polizei sucht nach Jungen – und findet ihn zu Hause

Mehrere Polizeistreifen durchsuchten die Umgebung etwa eine halbe Stunde lang erfolglos. Daraufhin entschloss sich die Polizei den Angaben zufolge, in der Wohnung der Familie genauer nachzusehen.

Zwar waren sich die Eltern sicher, dass das Kind nicht in der Wohnung sei – doch damit lagen sie falsch: Der Junge hatte sich tatsächlich in seinem Zimmer versteckt und „offensichtlich Spaß daran, dass nach ihm gesucht wurde“, wie die Polizei weiter mitteilte. Am Ende sei die Familie wieder „glücklich vereint“ gewesen. (dpa/mp)